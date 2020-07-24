Путин рассказал об итогах разговора с Трампом на заседании Совбеза РФ

https://static.news.ru/photo/17daff48-cdac-11ea-913b-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин во время оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ рассказал о разговоре с президентом США Дональдом Трампом.

Президент проинформировал участников совещания о состоявшемся накануне своём телефонном разговоре с президентом США, — заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Также на заседании Совбеза обсуждался ход переговоров с другими странами по вопросам открытия авиасообщения. В начале совещания Путин попросил премьер-министра РФ Михаила Мишустина рассказать о ходе переговоров с иностранными партнёрами по этому вопросу.

Путин и Трамп пообщались 23 июля. Они обсудили проведение саммита «пятёрки» СБ ООН, затронули ситуацию с иранской ядерной программой, обсудили вопросы стратегической стабильности и контроля над вооружениями. Лидеры двух стран затронули тему борьбы с коронавирусом, а также заявили о готовности развивать торгово-экономическое сотрудничество. Путин и Трамп обменялись поздравлениями в связи с 45-летием полёта в рамках совместной программы «Союз — Аполлон».

NEWS.ru писал, что дата прямой линии с Путиным ещё не определена. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.