Президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай», призвал государства переступить через стереотипы и геополитические шаблоны и научиться работать сообща.
Необходимость действовать сообща, переступая через стереотипы и геополитические шаблоны. Только так можно эффективно разрешить задачи на глобальном уровне, — отметил политик.
По его словам, всем странам нужна гибкость, которая означала бы не отказ от системы, а умение организовать сложный процесс, исходя из нынешних реалий, передаёт
Как ранее писал News.ru, Путин 2 октября шуткой ответил на вопрос модератора Российской энергетической недели о том, будет ли государство вмешиваться в следующие выборы в США.
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