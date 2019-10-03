https://static.news.ru/photo/64fda4c2-e5f6-11e9-bd18-fa163e074e61_660.jpg Президент РФ Владимир Путин Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай», призвал государства переступить через стереотипы и геополитические шаблоны и научиться работать сообща.

Необходимость действовать сообща, переступая через стереотипы и геополитические шаблоны. Только так можно эффективно разрешить задачи на глобальном уровне, — отметил политик.

По его словам, всем странам нужна гибкость, которая означала бы не отказ от системы, а умение организовать сложный процесс, исходя из нынешних реалий, передаёт ТАСС .

Как ранее писал News.ru, Путин 2 октября шуткой ответил на вопрос модератора Российской энергетической недели о том, будет ли государство вмешиваться в следующие выборы в США.