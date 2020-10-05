Путин принял отставку главы Дагестана Васильева

https://static.news.ru/photo/7b287778-070f-11eb-9b14-fa163e074e61_660.jpg Владимир Васильев Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин принял отставку 71-летнего главы Дагестана Владимира Васильева. Временно исполняющим обязанности главы республики назначен Сергей Меликов.

Об этом сообщается на сайте Кремля. Документ вступает в силу со дня его подписания президентом. Другим указом Васильев назначается советником главы государства.

Владимир Васильев был назначен врио главы республики в октябре 2017 года, а через год, в сентябре 2018-го, его официально утвердил Госсовет Дагестана.



Информация о том, что Васильев может досрочно покинуть свой пост, появилась в СМИ ещё в конце сентября. Как сообщалось, со стороны администрации президента к Васильеву нет претензий, причина — возраст главы республики и проблемы со здоровьем, писал РБК.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ряд губернаторов могут покинуть свои должности осенью и весной. В «красную зону» попали главы семи регионов. Согласно рейтингу политической устойчивости губернаторов «Госсовет 2.0», среди них оказались Шолбан Кара-оол (Тува), Валентин Коновалов (Хакасия), Сергей Морозов (Ульяновская область), Вячеслав Битаров (Северная Осетия), Рашид Темрезов (Карачаево-Черкесия), Владимир Васильев (Дагестан) и Владимир Сипягин (Владимирская область). В Ульяновской области и Туве в 2021 году пройдут прямые выборы губернаторов, в Карачаево-Черкесии и Северной Осетии — непрямые.