Политика

Путин предложил считать водный транспорт пострадавшим от COVID-19

16:08, 07 мая 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин предложил включить водный транспорт в перечень отраслей, пострадавших от введения ограничений из-за мировой пандемии коронавирусной инфекции.

Путин поручил правительству дополнить список внутрироссийскими направлениями и международными морскими перевозками.

Как писал NEWS.ru, Минтранс предварительно согласовал с Министерством финансов выделение 10,1 миллиарда рублей на поддержку российских аэропортов.

Совещание с представителями транспортной отрасли Путин провёл 7 мая. По информации Минтранса, внутренний пассажиропоток снизился на 70–95%.

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