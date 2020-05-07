Путин предложил считать водный транспорт пострадавшим от COVID-19

Президент России Владимир Путин предложил включить водный транспорт в перечень отраслей, пострадавших от введения ограничений из-за мировой пандемии коронавирусной инфекции.
Путин поручил правительству дополнить список внутрироссийскими направлениями и международными морскими перевозками.
Как писал NEWS.ru, Минтранс предварительно согласовал с Министерством финансов выделение 10,1 миллиарда рублей на поддержку российских аэропортов.
Совещание с представителями транспортной отрасли Путин провёл 7 мая. По информации Минтранса, внутренний пассажиропоток снизился на 70–95%.
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