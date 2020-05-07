Путин предложил считать водный транспорт пострадавшим от COVID-19

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Российские телеканалы зарезервировали время с 10:00 до 10:20 для праздничного обращения президента Владимира Путина в День Победы, следует из программных сеток.

По информации ТАСС, президент утром 9 мая возложит цветы к Вечному огню и после обратится к россиянам. Федеральные каналы покажут зрителям Парад Победы 1945 года и военные фильмы. Как писал...