https://static.news.ru/photo/aa260004-434c-11ea-837a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство просвещения совместно с Министерством науки и высшего образования и Министерством культуры подготовят проект по патриотическому воспитанию граждан в рамках нацпроекта «Образование». Соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин.

Ведомства могут привлечь к работе над проектом других заинтересованных федеральных органов исполнительной власти или общественных объединений. Документ должен быть готов к 1 марта 2020 года, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов заявил, что школа не выполняет своей главной задачи. Это — подготовка детей к семейной жизни и защите Родины. Заявление прозвучало на региональных Рождественских чтениях в Сергиевом Посаде. Священник отметил, что география или геометрия — предметы хорошие, но не главные для того, чтобы девочка стала хорошей матерью, а мальчик — отцом.