Министерство просвещения совместно с Министерством науки и высшего образования и Министерством культуры подготовят проект по патриотическому воспитанию граждан в рамках нацпроекта «Образование». Соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин.
Ведомства могут привлечь к работе над проектом других заинтересованных федеральных органов исполнительной власти или общественных объединений. Документ должен быть готов к 1 марта 2020 года,
Как писал NEWS.ru, глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов заявил, что школа не выполняет своей главной задачи. Это — подготовка детей к семейной жизни и защите Родины. Заявление прозвучало на региональных Рождественских чтениях в Сергиевом Посаде. Священник отметил, что география или геометрия — предметы хорошие, но не главные для того, чтобы девочка стала хорошей матерью, а мальчик — отцом.
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