Путин пообещал помогать Южной Осетии в решении актуальных задач

https://static.news.ru/photo/9e96b6bc-fb1a-11ea-968f-fa163e074e61_660.jpg Анатолий Бибилов и Владимир Путин Фото: presidentruo.org

Президент РФ Владимир Путин поздравил главу Южной Осетии Анатолия Бибилова с национальным праздником — Днём Республики. Он заверил, что Москва будет оказывать содействие югоосетинам в решении актуальных задач и обеспечении нацбезопасности.

Уверен, что отношения между нашими странами будут и впредь развиваться в духе Договора о союзничестве и интеграции. Россия со своей стороны продолжит оказывать всемерное содействие Южной Осетии в решении актуальных социально-экономических задач, а также в обеспечении национальной безопасности, — приводит сайт Кремля слова Путина.

Российский президент пожелал Бибилову крепкого здоровья и успехов в государственной деятельности, а народу республики — мира и процветания.

В августе 2008 года затяжной конфликт между Грузией и её регионом Южная Осетия перерос в вооружённый. Тбилиси заявил о нарушении режима прекращения огня со стороны осетин и начал наступление на Цхинвали. На помощь жителям региона пришла Россия, аргументировав вмешательство необходимостью защитить своих граждан, проживающих на территории автономии.

Война началась 8 августа, в день открытия Олимпийских игр в Пекине. 13 августа российские танки вошли в город Гори, расположенный менее чем в 100 километрах от грузинской столицы. Всего боевые действия продолжались пять дней. В итоге Южная Осетия провозгласила свою независимость. Этот статус признали Россия и ещё пять государств. Остальная часть международного сообщества считает территорию частью Грузии.

Ранее NEWS.ru писал, что МИД РФ выпустил комментарий к годовщине военного конфликта с Грузией 2008 года. В опубликованном тексте ведомство осудило действия тогдашнего правительства Михаила Саакашвили, но при этом заявило о важности восстановления отношений двух стран.