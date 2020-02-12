Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с премьер-министром Италии Джузеппе Конте. Политики обменялись мнениями о ситуации в Ливии.
Они обсудили эту тему в контексте реализации соглашений, достигнутых на международной конференции в Берлине 19 января,
Кроме того, представители государств поговорили о некоторых вопросах межгосударственного сотрудничества, а также договорились о продолжении контактов на разных уровнях.
Как ранее писал NEWS.ru, сирийская сторона вновь отправила солдат в Ливию для противостояния ЛНА. На территорию страны были доставлены около 2400 сирийских повстанцев. В ближайшее время они объединят свои силы с правительством национального согласия, которое поддерживает ООН.
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