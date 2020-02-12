https://static.news.ru/photo/ea07b6a4-4d97-11ea-916c-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин и Джузеппе Конте Фото: Fabio Cimaglia/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с премьер-министром Италии Джузеппе Конте. Политики обменялись мнениями о ситуации в Ливии.

Они обсудили эту тему в контексте реализации соглашений, достигнутых на международной конференции в Берлине 19 января, говорится на сайте Кремля. Российский глава подчеркнул, что все прорабатываемые в Совбезе ООН параметры урегулирования должны согласовываться с ливийской стороной. Также участники разговора высказали заинтересованность в дальнейшей совместной работе по нормализации ситуации.

Кроме того, представители государств поговорили о некоторых вопросах межгосударственного сотрудничества, а также договорились о продолжении контактов на разных уровнях.

Как ранее писал NEWS.ru, сирийская сторона вновь отправила солдат в Ливию для противостояния ЛНА. На территорию страны были доставлены около 2400 сирийских повстанцев. В ближайшее время они объединят свои силы с правительством национального согласия, которое поддерживает ООН.