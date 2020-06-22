Путин осмотрел главный храм Вооружённых сил РФ

https://static.news.ru/photo/239eb174-b459-11ea-b5e7-fa163e074e61_660.jpg Фото: patriarchia.ru

Президент РФ Владимир Путин осмотрел патриарший собор Воскресения Христова в подмосковном парке «Патриот». Глава государства также принял участие в молебне, который в главном храме Вооружённых сил РФ отслужил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Для нас, граждан России, память о Великой Отечественной войне, обо всех, кто сражался и погибал, кто всеми силами приближал Победу, абсолютно священна, — цитируют «Известия» президента.

Как сообщил ТАСС председатель Синодального отдела по взаимодействию с вооружёнными силами и правоохранительными органами Московского патриархата епископ Клинский Стефан (Привалов), богослужения в храме уже начались, но его посещение пока было ограничено. Собор и музейный комплекс «Дорога памяти» откроются для посетителей после визита Владимира Путина.

Как писал NEWS.ru, освящённый 14 июня главный храм Вооружённых сил стоил 6 млрд рублей. Изначально заявлялось, что он строится на народные пожертвования. В начале 2020 года выяснилось, что половину — 3 млрд рублей — оплатили бюджеты Москвы и Московской области. Оставшиеся 3 млрд составили, по официальным заявлениям, деньги частных лиц. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Путин перевёл личные средства на изготовление центральной иконы собора.

Собор Воскресения Христова спроектирован в монументальном русско-византийском стиле. Фасады здания отделаны металлом, своды остеклены. Его высота вместе с крестом составляет 95 метров, а протяжённость галереи музейного комплекса «Дорога памяти» — 1418 метров, по числу дней войны. Диаметр барабана, на котором установлен центральный купол, — 19,45 метра. Собор является третьим по величине в России после храма Христа Спасителя в Москве и Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге.