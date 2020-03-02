Президент РФ Владимир Путин добавил ещё одно слово в название законопроекта о поправках в Конституцию. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Предлагает наименование проекта закона РФ о поправке в Конституцию РФ изложить в следующей редакции: «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации функционирования публичной власти», — цитирует «Интерфакс» Володина. В настоящей редакции...