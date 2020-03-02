Президент РФ Владимир Путин назначил Анатолия Супруновского заместителем главы МЧС России. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Назначить генерал-лейтенанта внутренней службы Супруновского Анатолия Михайловича заместителем министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий — главным государственным инспектором Российской Федерации по пожарному надзору, — говорится в документе.
Ранее Супруновский руководил Академией Государственной противопожарной службы в Москве.
Ранее NEWS.ru сообщал, что правительство назначило временно исполняющего обязанности главы Рособрнадзора. Должность занял Анзор Музаев. Соответствующее распоряжение вступило в силу 13 февраля 2020 года. Прежний глава ведомства Сергей Кравцов перешёл в Министерство просвещения.
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