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Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели телефонный разговор.

Как сообщает Центральное телевидение Китая, разговор состоялся по инициативе российской стороны. Его детали не приводятся.

Как писал NEWS.ru, китайские власти скорректировали статистику по коронавирусу в Ухани перед визитом главы КНР Си Цзиньпина. Об этом заявил медик из Ухани. По его словам, некоторые пациенты были выпущены из карантина раньше необходимого времени, часть тестов была отложена. Си Цзиньпин приехал с визитом в Ухань 10 марта. Он заявил, что позитивные результаты в провинции Хубэй были достигнуты благодаря огромным усилиям медиков. 19 марта китайские власти заявили, что в Ухани не зарегистрировано ни одного нового случая заражения СOVID-19.