https://static.news.ru/photo/968f2472-48aa-11ea-8db1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alex Wroblewski/Keystone Press Agency/Global Look Press

Член Совета Федерации Алексей Пушков оценил оправдание Сенатом Конгресса США американского лидера Дональда Трампа по делу об импичменте. Сенатор отметил, что такого итога следовало ожидать.

Пушков подчеркнул, что инициировавшие процедуру отстранения главы государства демократы добились обратного — устроили «импичмент» сами себе.

Затея провалилась. Трамп вышел из процесса усиленным, с новыми шансами победить на выборах и стать президентом на второй срок, — резюмировал член Совфеда.

Как писал NEWS.ru, Сенат Конгресса США оправдал президента Дональда Трампа по обеим статьям обвинения импичмента. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси назвала главу государства угрозой демократии и отметила, что сенаторы-республиканцы предали Конституцию Соединённых Штатов. При этом член Республиканской партии США Митт Ромни выступил за отстранение Трампа от власти. Сенатор заявил, что голосовать иначе ему не позволяют совесть и присяга. Американский лидер назвал поступок экс-кандидата в президенты США лицемерным.