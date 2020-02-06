Затея провалилась. Трамп вышел из процесса усиленным, с новыми шансами победить на выборах и стать президентом на второй срок, — резюмировал член Совфеда.
Как писал NEWS.ru, Сенат Конгресса США оправдал президента Дональда Трампа по обеим статьям обвинения импичмента. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси назвала главу государства угрозой демократии и отметила, что сенаторы-республиканцы предали Конституцию Соединённых Штатов. При этом член Республиканской партии США Митт Ромни выступил за отстранение Трампа от власти. Сенатор заявил, что голосовать иначе ему не позволяют совесть и присяга. Американский лидер назвал поступок экс-кандидата в президенты США лицемерным.