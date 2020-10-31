Пушков заявил, что Украина упустила шанс на улучшение жизни в стране

https://static.news.ru/photo/39aaca9e-1ccc-11eb-bf1a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сделать из Украины Францию не выйдет при жизни следующего поколения граждан страны, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

Шанс у Украины на повышение уровня жизни был — в случае развития торгово-экономических связей и с Россией, и с Европой, — отметил он на своей странице в Twitter.

По его словам, придерживаясь такой политики в 2011 — 2013 годах украинская сторона показывала «приличные» темпы роста экономики, а её ВВП был близок к $200 млрд. Однако, добавил Пушков, в стране был «раскручен майдан», и она свой шанс «провалила».

Так сенатор отреагировал на слова депутата от партии «Слуга народа» Даниила Гетманцева о том, что чтобы догнать Польшу по уровню ВВП на душу населения, Украине потребуется минимум 40 лет, при этом сверхзадача для властей страны — догнать Белоруссию или РФ.

Как писал NEWS.ru, ранее Пушков заявил, что Турция окончательно закрепилась на международной арене как независимый геополитический игрок, ко мнению которого прислушиваются в мировых столицах, а страны Запада уже не смогут удержать Анкару