Пушков поиронизировал над Пулитцеровской премией The New York Times

https://static.news.ru/photo/de3ee48e-8ecc-11ea-8e93-fa163e074e61_660.jpgФото: Vincent Isore/www.imago-images.de/Global Look Press
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал присуждение Пулитцеровской премии американскому изданию The New York Times. По его мнению, награду газета получила за статью о похождениях Дональда Трампа в российской столице.
Особенно рисковала газета своей репутацией, когда написала о ночи Трампа с проститутками в «Национале» в Москве. Трамп назвал это fake news. За это и премия, — написал политик в Twitter.
— ÐÐ»ÐµÐºÑÐµÐ¹ ÐÑÑÐºÐ¾Ð² (@Alexey_Pushkov) May 5, 2020
The New York Times не впервые получает Пулитцеровскую премию за материалы, посвящённые России. В этот раз, как ранее писал NEWS.ru, газета была отмечена за «серию захватывающих статей, написанных с риском для жизни». О каких именно статьях идёт речь, не уточнялось.