Политика

Пушков поиронизировал над Пулитцеровской премией The New York Times

15:28, 05 мая 2020
Фото: Vincent Isore/www.imago-images.de/Global Look Press

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал присуждение Пулитцеровской премии американскому изданию The New York Times. По его мнению, награду газета получила за статью о похождениях Дональда Трампа в российской столице.

Особенно рисковала газета своей репутацией, когда написала о ночи Трампа с проститутками в «Национале» в Москве. Трамп назвал это fake news. За это и премия, — написал политик в Twitter.

The New York Times не впервые получает Пулитцеровскую премию за материалы, посвящённые России. В этот раз, как ранее писал NEWS.ru, газета была отмечена за «серию захватывающих статей, написанных с риском для жизни». О каких именно статьях идёт речь, не уточнялось.

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