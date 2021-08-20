Пушков ответил на истерику украинского «борца с Россией»

«Истерикой» назвал высказывание экс-министра иностранных дел Украины Павла Климкина о способе «остановить Россию» российский сенатор Алексей Пушков. Свой ответ экс-дипломату член Совета Федерации разместил в Telegram.

Ранее Климкин заявил, что единственным способом «остановить Россию» является для Украины тесное сотрудничество с США и превращение в часть западного мира. При этом политик выразил опасение, что неудача Штатов в Афганистане поставит партнёрство под вопрос.

По мнению Пушкова, в своих сомнениях относительно будущего страны Климкин практически впал в истерику — и эта черта характерна не только для одного представителя украинской политики.

Главная черта нынешней украинской элиты — постоянное предистерическое состояние, по любому поводу переходящее в истерику. Вот экс-глава МИД Украины впал в истерику по поводу угрозы ухода США из Украины после того, как они ушли из Афганистана, — написал Пушков.

При этом Климкина, по мнению российского сенатора, не смутило сравнение Украины с «полусредневековым» государством, ни принципиальное различие между ситуациями в двух странах.

Ведь именно это следует из его заявления. Но это всё для него неважно. А важно одно: как бы США не бросили Украину! Тогда всё пропало... У страхов украинской элиты глаза особенно велики, — отметил Пушков.

Россиянин полагает, что украинцы допускают подобные высказывания, поскольку в Киеве хорошо понимают реальное положение дел в своей стране.