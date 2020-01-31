https://static.news.ru/photo/94d561ca-43fd-11ea-b0c5-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявление американского режиссёра Оливера Стоуна, который раскритиковал Вашингтон за внешнюю политику.

Сенатор предложил пользователям Twitter оценить два высказывания: Стоуна, назвавшего Штаты «силой зла», и американского госсекретаря Майкла Помпео, который после ликвидации главы иранского подразделения «Кудс» генерала Касема Сулеймани окрестил США «силой добра».

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Ваше мнение? За Стоуна — лайк; за Помпео — ретвит, — написал член Совфеда.

Как сообщал NEWS.ru, по мнению режиссёра Оливера Стоуна, Вашингтон подвергает весь мир опасности ядерной войны. Выход из «ядерного соглашения», по словам американца, вернётся правительству США бумерангом. В частности, как пояснил Стоун, Штаты в ближайшем будущем ждёт участь СССР.