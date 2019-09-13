https://static.news.ru/photo/f2c33636-90ac-11e9-9c26-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что украинский политик Александр Турчинов снова доказал «своё мрачное сумасшествие». Так сенатор прокомментировал заявление бывшего секретаря СНБО Украины о возможной войне с Россией.

По словам Турчинова, начать её Киеву мешает отсутствие ядерного вооружения, в то время как Москва имеет внушительные ядерные активы.

Воистину: желая наказать человека, Господь лишает его разума, — резюмировал Пушков в своём Twitter .

Экс-глава СНБО Украины Турчинов выразил сожаление, что Украина не имеет ядерного оружия и поэтому не может объявить войну России, обладающей мощным ядерным потенциалом. Чем ещё раз доказал свое мрачное сумасшествие. Воистину: желая наказать человека, Господь лишает его разума. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 13 сентября 2019 г.

Ранее News.ru сообщал, что Турчинов является не совсем адекватным политиком. Так прокомментировал его заявление об отсутствии ядерного оружия у Киева первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Джабаров полагает, что наличие ядерного оружия не означает начала конфликта, а слова Александра Турчинова он назвал «очередной провокацией».