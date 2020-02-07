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Эксперимент по голосованию на цифровых избирательных участках продлят на 2020 год. Законопроект об этом внесла группа депутатов Госдумы.

Отмечается, что такое голосование предусматривается на дополнительных выборах в нижнюю палату парламента седьмого созыва и выборах в органы государственной власти субъектов России. При этом заявление о голосовании на таком участке...