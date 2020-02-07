Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков сообщил, что отмена Великобританией пошлин — это торговля, а не улучшение политических отношений.
Чисто торговая история. Другое дело, что от плохих отношений урон несёт скорее Лондон, чья международная роль малозаметна, а не Москва — один из признанных лидеров мировой политики, — сообщил сенатор в социальной сети Twitter.
После завершения процедуры Brexit, Великобритания намерена снять некоторые торговые санкции, введённые ЕС в отношении России. Британские власти сообщили, что хотят снять ограничения на импорт фольги, труб и ферросилиция. Остальные пошлины останутся в силе, писал NEWS.ru ранее.