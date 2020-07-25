Пушков объяснил свои слова о Горбачёве

https://static.news.ru/photo/9b8e7ef6-ce41-11ea-9366-fa163e074e61_660.jpg Михаил Горбачёв Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал своё заявление о «геополитической капитуляции» первого президента СССР Михаила Горбачёва.

Ранее он ссылался на высказывание спикера правительства ФРГ Штеффена Зайберта о внезапном согласии первого президента СССР на членство объединённой Германии в НАТО, которое тот дал в ходе встречи с немецким руководством в Архызе 30 лет назад. По словам Пушкова, советский лидер мог не допускать объединения Германии и её вступления в Альянс, но в тот момент по какой-то причине принял решение «капитулировать». Горбачёв в ответ на это заявил, что эти нападки безосновательны и всё это «чепуха».

В свою очередь сенатор объяснил, что на той встрече на Кавказе произошла не «чепуха», а историческая драма. По его мнению, это решение стало полным провалом политики Горбачёва и отказом защищать национальные интересы страны, передаёт Lenta.ru.

Ранее NEWS.ru писал о том, что одной из причин развала СССР стало отсутствие у Михаила Горбачёва понимания, насколько ответственна должность руководителя страны. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.