Пушков объяснил появление новых амбиций у Эрдогана

https://static.news.ru/photo/0eb9919e-0840-11eb-a7d6-fa163e074e61_660.jpg Реджеп Тайип Эрдоган Фото: Xinhua/Global Look Press

Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что Турция под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана проводит активную и независимую политику на Ближнем и Среднем Востоке. По его словам, это стало возможным после «политического поражения Запада».

Турция сделала это вопреки США, но благодаря их провалу на Ближнем и Среднем Востоке. <...> Она сделала это благодаря рыхлости и «смерти мозга» НАТО, одержимой мнимой «российской угрозой», не понимающей, как меняется мир, и не видящей дальше своего носа, — говорится в сообщении сенатора в Telegram.

Он добавил, что Анкаре долго обещали «несбыточное» членство в ЕС, но сейчас она ставит перед собой уже другие задачи. И Европе будет сложно повлиять на Турцию, поскольку теперь «приходится иметь дело с совсем другой страной».

Отныне Западу сдержать новые турецкие амбиции будет очень трудно, если вообще возможно. Европейские державы, как и США, рассчитывают использовать эти амбиции в своих интересах, но этот расчёт может обернуться просчётом: Эрдоган вошёл во вкус автономной игры, — подчеркнул политик.

Пушков считает, что из-за «политического вакуума» и «нарастающего хаоса» на политическую арену Ближнего и Среднего Востока, кроме Турции, вернулась и Россия, которая прежде уже играла ключевую роль в регионе.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал начать новую военную операцию в Сирии, если курдские формирования не покинут север республики. Политик напомнил, что Анкара, разрушив террористический коридор, который пытались построить вдоль Турции, показала, что «сирийские братья не одиноки». По его словам, Турция не потерпит шагов, которые могут привести к «гуманитарной катастрофе» в сирийском Идлибе.