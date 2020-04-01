Итак, президент РФ Владимир Путин, поработавший с правительством в режиме видеоконференции, особо подчеркнул, что сложившаяся ситуация как раз и требует работы на удалении. Иными словами, если сейчас принято говорить о том, что после отступления пандемии мир уже не будет прежним, то революция в сфере коммуникаций в верхах может стать одним из проявлений нового стиля руководства.

Во всяком случае, именно угроза распространения коронавируса вдруг показала, что вполне можно работать на удалёнке и простым клеркам, и министрам. И что мировой тренд, который не слишком приживался в России с её традиционными совещаниями, когда все участники должны быть на виду у начальства, демонстрируя высшую степень заинтересованности в его откровениях, вдруг оказался вполне приемлемым для нас. Как говорится: не было бы счастья, да несчастье помогло.

Между тем ещё совсем недавно даже поездки президента в нашу летнюю столицу — Сочи — неизменно сопровождались прибытием на черноморское побережье всего сонма министров и высокопоставленных парламентариев для участия в разного рода обсуждениях. У нас не принято уточнять издержки таких служебных перемещений, но, видимо, такие личные контакты — вещь не слишком дешёвая. Но советские традиции в этом смысле соблюдались неукоснительно.

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Однако ситуация диктует свои приоритеты. На деле — то пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков вслед за супругой побывает на богемной тусовке с участием вирусоносителя Льва Лещенко, то задним числом выяснится, что главврач больницы в Коммунарке, которому в ходе своего визита президент жал руку, обнаружил у себя пресловутый COVID-19. А ведь вместе с президентом там были и вице-премьер Татьяна Голикова, и министр здравоохранения Михаил Мурашко, и другие участники заседания правительства, которые также могли подцепить вирус.

Словом, уже интересы национальной безопасности потребовали «интернировать» главу государства в его резиденцию в Завидово. Поскольку примеры президента Бразилии, премьера Великобритании и князя Монако показали, что китайского вируса не избегают и сильные мира сего. При этом, по официальным заверениям, все анализы на коронавирус у Владимира Путина дали отрицательный результат.

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Между тем 15 апреля в Госдуме планируют заслушать отчёт премьер-министра Михаила Мишустина. И форма его выступления уже становится предметом заинтересованного обсуждения. Не исключено, что глава правительства появится в здании на Охотном Ряду исключительно по видеосвязи. В конце концов, в Совфеде всех сенаторов старше 65 лет отправили на работу с документами на удалении. А теперь там вообще склонны всех членов верхней палаты перевести на удалёнку. Ведь под сводами здания на Большой Дмитровке и так немало эмоций вызвала госпитализация коллеги Нарусовой с пневмонией.

Словом, кризисное бытие и определяет депутатское и чиновничье сознание. И выясняется, что такая форма работы не ставит под вопрос ни проблемы секретности, ни тем более оперативности. А значит, накопленный опыт и впредь позволит строить взаимодействие официальных лиц на основе новых систем коммуникаций без умаления их достоинства. И тем более без ущерба для своевременного принятия важнейших, не терпящих отлагательства решений. Да и дороги в столице станут свободнее.