Президент Сербии прокомментировал пост Захаровой о нём

https://static.news.ru/photo/64a67e28-f030-11ea-8527-fa163e074e61_660.jpg Александр Вучич Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ироничный пост официального представителя российского МИД Марии Захаровой о нём является примитивизмом.

По словам сербского лидера, поступок Захаровой «больше всего говорит» о ней. Он подчеркнул, что не хочет это обсуждать.

Сербская делегация с Вучичем во главе нанесла двухдневный визит в Вашингтон для проведения переговоров с представителями самопровозглашенного Косово. Позже в Сети стала набирать популярность фотография со встречи, на которой президент Сербии сидит на стуле перед столом американского коллеги Дональда Трампа. В своём Facebook Захарова прокомментировала снимок, приложив к нему скриншот из фильма «Основной инстинкт», где изображена известная сцена «нога на ногу».

Подсознание больше всего говорит о человеке, больше всего о себе сказала Мария Захарова, примитивизм и упрощённость больше всего говорят о ней и о тех, кто это опубликовал, — передаёт ТАСС слова сербского лидера.

Ранее NEWS.ru писал о том, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не посчитала требующим ответа факт возмущения её постом в социальной сети со стороны сербских чиновников.