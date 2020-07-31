Президент Абхазии одобрил открытие границ с Россией

https://static.news.ru/photo/7a76f5f8-d365-11ea-a7e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

Президент Абхазии Аслан Бжания поддержал решение России об открытии с 1 августа 2020 года российско-абхазской границы.

Мы приветствуем это решение, благодарны Российской Федерации. В ту же секунду, когда Россия откроет границу с Абхазией, граница со стороны Абхазии будет открыта. С нашей стороны проблем нет и быть не может, — рассказал Бжания в беседе с «Интерфаксом».

По словам президента страны, открытие границы может существенно повлиять на экономическую ситуацию в республике.

Туризм — это 35 процентов ВВП нашей страны, и 10 тысяч рабочих мест, — подчеркнул Бжания.

Абхазский лидер также отметил «психологический эффект» от открытия границы и заявил, что республика полностью готова к приёму гостей из России.

Ранее, как сообщал NEWS.ru, специалисты Роспотребнадзора проинспектировали туристические объекты в Абхазии. По итогам проверки ведомство сочло эпидемиологическую обстановку в республике благополучной.