Правительство РФ приняло обновлённую Концепцию приграничного сотрудничества

https://static.news.ru/photo/5c298bd4-0adc-11eb-a77f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил Концепцию приграничного сотрудничества — программный документ, целями которого являются укрепление связей с сопредельными странами, содействие экономическим и гуманитарным контактам и развитие инфраструктурного потенциала.

Как сообщается на сайте кабмина, среди основных направлений работы, указанных в Концепции — приграничная торговля, создание производственных трансграничных кластеров, совместная с соседями страны реализация инвестиционных проектов, приграничная торговля. Отдельный раздел посвящён инфраструктуре и логистике: упрощению процедур пересечения госграниц и развитию транспортных коридоров.

Документ уделяет внимание гуманитарным инициативам. В числе важнейших — совместное изучение санитарно-эпидемиологической обстановки и выстраивание связей между высшими учебными заведениями. Вопросы охраны окружающей среды и совместного экологического контроля также отражены в Концепции. Кроме того, в документе признаются важными направлениями энергетическая безопасность, телекоммуникационные технологии и взаимодействие по вопросам миграции.

Прежняя версия документа была принята ещё в 2001 году. Новая Концепция разработана с учётом современного видения межгосударственных отношений.

Ранее Мишустин утвердил протокол о внесении правок в соглашение об избежании двойного налогообложения с Люксембургом, передавал NEWS.ru.