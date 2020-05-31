Постпред РФ назвал демонизацией России слова экс-советника президента США

https://static.news.ru/photo/df953e20-a3e7-11ea-bb59-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wilson/Global Look Press

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов ответил на обвинения экс-советника президента США по нацбезопасности Сьюзанн Райс о якобы причастности России к беспорядкам в американских городах.

Невероятно! Но она не шутит. Она абсолютно серьёзна. Демонизация русских или промывание мозгов? Может, и то, и другое? — написал он в Twitter.

Unbelievable! But she is not kidding. She is absolutely serious. Demonisation of Russians or brainwashing? Maybe both? https://t.co/MQFcL5zZK9 — Mikhail Ulyanov (@Amb_Ulyanov) May 31, 2020

Беспорядки начались в Миннеаполисе и других городах США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских. Райс назвала происходящее «русским сценарием». По её мнению, Москва может подстрекать зачинщиков с помощью соцсетей и даже финансировать протестные акции.

Как ранее писал NEWS.ru, заявление Райс прокомментировал сенатор Олег Морозов. Он назвал её слова бредом умалишённого и попыткой Вашингтона в очередной раз переключить население на поиски внешнего врага, чтобы отвести удар от политической элиты Штатов.