https://static.news.ru/photo/ac9f02f8-e556-11e9-b6a3-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин и Дональд Трамп Фото: White House/Flickr.com/Global Look Press

Уходящий в отставку посол США Джон Хантсман подтвердил намерения США и России укрепить двусторонние связи при помощи создания Совета предпринимателей и Совета экспертов. Он также назвал причину отмены встречи российского президента Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в рамках саммита G20 в Аргентине в 2018 году.

По словам дипломата, главным фактором, повлиявшим на отмену переговоров, стало задержание украинских моряков, устроивших провокацию в Керченском проливе. Кроме того, по той же причине не состоялось и запланированное первое заседание Совета предпринимателей в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в 2019 году.

Планы не реализовались, концепция остаётся правильной и рациональной. Её воплощение пошло бы на пользу деловым кругам обеих стран, — приводит «Коммерсант» слова дипломата.

Ранее News.ru писал о том, что президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудили перспективы смены посла Соединённых Штатов в Москве Джона Хантсмана. Главы двух стран отметили, что из-за ожидаемого ухода дипломата возникнет необходимость найти нового посла, однако они не назвали имена возможных кандидатов. В последние несколько месяцев Хантсман устроил «что-то вроде прощального тура» перед отъездом из РФ.