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Посол РФ в США привился вакциной Moderna

23:19, 20 февраля 2021 82
Анатолий Антонов Анатолий Антонов Фото: twitter.com/RussiaInUSA

Посол России в США Анатолий Антонов привился американской вакциной от коронавируса Moderna. Об этом сам дипломат рассказал в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live».

По словам Антонова, прививку он сделал неделю назад. Ещё через четыре недели он намеревается сделать второй укол.

Тем самым я просто хочу подчеркнуть, что мы не политизируем проблему вакцин. Если в стране, это то, что нас касается, есть хорошая вакцина, возможность сохранить своё здоровье, надо этим пользоваться, — сказал российский посол.

Анатолий Антонов считает, что разделительные линии в вопросах сохранения здоровья в период пандемии наносят ущерб безопасности граждан той или иной страны.

Ранее посол РФ в США рассказал о трудностях преодоления кризиса между странами. Об этом писал NEWS.ru.

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