«Попали в глупое положение»: Володин оценил заявление Земана

https://static.news.ru/photo/2a583838-a5cf-11eb-85a0-96000091f725_660.jpg Вячеслав Володин Фото: duma.gov.ru

Чешские власти начали осознавать, в какое глупое положение они попали, безосновательно раздув международный скандал. Об этом в своём Telegram-канале написал председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя заявления президента Чехии Милоша Земана.

Судя по всему, в Праге начали понимать, что, раздув на пустом месте международный скандал, пострадали, прежде всего, сами, попали в заведомо глупое положение. Если коротко: себя загнали в угол, поставили в неловкую ситуацию союзников, разрушили отношения, которые годами выстраивали дипломаты. Теперь вынуждены давать задний ход, — написал Володин.

Он отметил, что такое поведение свойственно только странам, которые не могут принимать самостоятельные решения в основных вопросах. Поэтому Прага, по мнению Володина, вынуждена выслуживаться перед «заокеанским хозяином», выполняя указания и вовлекая в них союзников по Евросоюзу.

Надо отдать должное Милошу Земану, который в непростой ситуации, когда все прогибаются под позицию США, высказался достаточно объективно, — отметил Володин.

Ранее чешский лидер рассказал, что происходящее вокруг истории со взрывами во Врбетице может оказаться игрой спецслужб. Неосторожное обращение с боеприпасами и вероятная причастность зарубежных спецслужб рассматриваются как основные причины ЧП. При этом политик отметил, что доказательства присутствия «российских агентов» на складе боеприпасов во Врбетице отсутствовали в докладах контрразведки на протяжении шести лет.

В свою очередь МИД РФ призвал чешские власти раскрыть правду о том, какие именно вооружения хранились на складах во Врбетице, где в 2014 году прогремел взрыв.