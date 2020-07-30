Помпео оценил потенциал США по сдерживанию России

https://static.news.ru/photo/ab1299aa-d271-11ea-9524-fa163e074e61_660.jpg Майк Помпео Фото: Greg Nash/Global Look Press

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что решение страны вывести войска из Германии никак не повлияет на способность Вашингтона сдержать Россию.

Я уверен, что наша миссия по сдерживанию России, миссия НАТО по сдерживанию России — мы полностью способны делать это, — приводит его слова РИА Новости.

Госсекретарь отметил, что Россия не приветствует решение о переброске американских солдат ближе к её границам, поскольку видит в этом угрозу.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении сократить американский военный контингент в Германии на 12 тысяч человек. Своё решение он объяснил недостаточным финансированием Берлином коллективной обороны НАТО. Примерно половина выведенных из Германии американских военных будет передислоцирована в другие страны Альянса в Европе. Штаб-квартира Европейского командования США будет перенесена в бельгийский Монс.

Ранее Марк Эспер заявлял о необходимости сдерживать Россию. Он отмечал, что РФ является мировым нарушителем спокойствия. По его словам, США должны продолжать работать над повышением боеготовности стран НАТО. Для этого необходимо обеспечить траты членов Альянса на оборону на уровне не менее 2% ВВП. Он отметил, что Вашингтон добился большого прогресса в этом, однако ещё многое предстоит сделать.

Эспер отметил, что увеличение расходов НАТО необходимо приветствовать, а деньги направлять на потенциал для сдерживания потенциальных противников. При этом он подчёркивал, что Россия представляет собой чуть меньшую проблему, нежели Китай, писал NEWS.ru.