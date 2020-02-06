Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский отреагировал на антироссийскую риторику немецкого коллеги Кристофа Хойсгена. Последний заявил во время дискуссии, что в какой-то момент российская сторона обвинит Украину во вторжении на свою территорию, а не наоборот.
В недавней истории есть только один факт агрессии в отношении Украины — 22 июня 1941 года. Однако я не стану называть страну, которая эту агрессию совершила, тем более что это сейчас пытаются забыть националистические силы на Украине, подпевая словам о якобы имевшей место российской агрессии, — цитирует Полянского ТАСС.
Ранее NEWS.ru писал, что бывший посол США в Киеве Джон Хербст обвинил Красную армию во вторжении на Украину в 2014 году. Пользователей Сети очень удивило такое заявление, так как военное формирование полностью прекратило своё существование после распада Советского Союза.