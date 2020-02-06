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Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, говоря о причине экономического кризиса в России в 1990-х годах, заявил, что во всём виновата политика РСФСР в отношении союзных советских республик.

Регионы России кормили Прибалтику, Украину, другие республики, — сказал политик в ходе пленарного заседания. Володин также отметил, что государствообразующий народ, русский народ, в Советском Союзе не был в почёте. При...