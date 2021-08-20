Политолог рассказал об отношении Берлина к политике Киева в Донбассе

Руководство Германии занимает двойственную позицию в отношении конфликта на юго-востоке Украины. Несмотря на то что Минские соглашения полностью не выполнены, оказывать давление на Киев в Берлине вряд ли будут. Об этом в эфире радио Sputnik заявил научный руководитель Института региональных проблем кандидат политических наук Дмитрий Журавлёв.

Дело в том, что германское руководство — это люди, которые в своё время вложили авторитет в договорённости по Донбассу. И они довольно сильно обижены, что Украина не выполняет то, о чём договорились, — считает политолог.

Учитывая, что Германия является партнёром и стратегическим союзником США, они, в свою очередь, не будут оказывать сильное давление на Украину по вопросу выполнения соглашений. Хотя жители Германии страдают от украинских заявлений по поводу прокачки газа куда больше, чем российская сторона, Ангела Меркель может лишь только сообщить о необходимости реализации Минских соглашений и не более. Поэтому Украина может не пугаться каких-либо санкций или требований ещё достаточно долго, предположил Журавлёв.

Ранее Меркель заявила, что в процессе урегулирования ситуации на Украине «наблюдается стагнация».