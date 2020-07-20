Политолог: полпред Трутнев должен уйти вслед за Фургалом

https://static.news.ru/photo/71e8095c-c9c1-11ea-8952-fa163e074e61_660.jpg Юрий Трутнев Фото: dfo.gov.ru

Полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев должен покинуть должность вслед за губернатором Сергеем Фургалом. Об этом заявил экс-советник спикера Госдумы Вячеслава Володина политолог Алексей Чадаев. По его словам, он допустил роковую ошибку, позволив Фургалу избраться на пост главы региона.

Каким бы ни было решение конкретно по Хабаровску, неплохим дополнением к нему была бы замена полпреда. Лимит на ошибки Юрий Петрович исчерпал, — написал Чадаев в своем Facebook.

Политолог вспомнил и недавнее заявление Трутнева о том, что жители Хабаровского края устали от предыдущего губернатора Вячеслава Шпорта и выбрали Фургала. Это, по мнению Чадаева, говорит о том, что Трутнев фактически признал тот факт, что дело Фургала является сугубо политическим. Подобное разоблачение, по словам эксперта, и порождает протестные настроения в регионе.

Чадаев подчеркнул, что подавление протестов является для Трутнева делом чести, поскольку он не смог обеспечить в Хабаровске «удобного» для власти губернатора.

В свою очередь политтехнолог Анатолий Макаров отметил, что подобные высказывания направлены на то, чтобы ослабить позиции Трутнева.

Заявление Чадаева можно воспринять как атаку, которая нужна, чтобы снизить резко усилившееся влияние Трутнева. За последний год он получил Арктику, собственный департамент в правительстве. Эти нападки нужны, чтобы его осадить, — заявил он в беседе с URA.RU.

Он отметил, что говорить о замене Трутнева нецелесообразно, ведь полпред не принимает решения самостоятельно. Похожего мнения придерживается и директор международного института новейших государств Алексей Мартынов. По его мнению, проблемы в регионе копились годами, и обвинять в них одного человека было бы неверно. Однако эксперт выразил уверенность, что дальнейшая политическая карьера Трутнева будет зависеть от того, как он справится с нынешней проблемой.

Фургала задержали и переправили в Москву 9 июля. Его подозревают в организации одного покушения и серии убийств ряда предпринимателей. По данным Следственного комитета, преступления были совершены на территории Хабаровского края и Амурской области в 2004–2005 годах. Тогда Фургал занимался бизнесом. 10 июля Басманный суд столицы арестовал его на срок до 9 сентября. Виновным себя Фургал не признал.

После задержания губернатора на улицы Хабаровска вышли десятки тысяч возмущённых граждан. Акции протеста проходят в городе уже неделю. По данным СМИ, в самой массовой из них 11 июля приняли участие около 30 тысяч человек. В МВД заявили, что число митингующих составило от 10 тысяч до 12 тысяч человек, писал NEWS.ru.