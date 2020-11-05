Поклонская опровергла информацию о назначении её омбудсменом

Депутат Госдумы от Крыма Наталья Поклонская опровергла слухи о её якобы будущем назначении на пост уполномоченного по правам человека.
При этом, по её словам, она готова «выполнять любой вверенный участок работы во благо людей и страны». Поклонская подчеркнула, что серьезно относится лишь к словам президента РФ Владимира Путина.
Поэтому любой участок работы, вверенный мне Владимиром Владимировичем, буду выполнять во благо людей и нашей страны, —
заявилаона в беседе с РИА Новости.
В Telegram-каналах ранее появилась информация о том, что после того, как в 2021 году депутатские полномочия Поклонской истекут, её могут назначить омбудсменом.
Ранее NEWS.ru писал о том, что Поклонская опровергла информацию о том, что её не хотели пускать в Госдуму из-за якобы отказа проходить тест на коронавирус.