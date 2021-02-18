Поклонская объяснила, почему Киев отказался от Крыма

Украинские политики в 2014 году променяли Крым на возможность занять высокие государственные посты. Об этом заявила зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская в ответ на заявление экс-президента Украины Виктора Януковича о виновных в потере Крыма.
Бывший глава Украины назвал лидеров Евромайдана Александра Турчинова, Арсения Яценюка и Петра Порошенко виновными в войне в Донбассе и потере Крыма.
Эти товарищи променяли Крым, чтобы успеть занять высокие посты. Им тогда было не до Крыма, а некоторые даже бонусы в виде денежных купюр получили за молчаливое пыхтение и запугивание людей, проживающих в Крыму. А крымчане действовали в условиях необходимой обороны, воспринимая все угрозы, естественно, реально, — рассказала Поклонская РИА Новости.
Политик напомнила, что националисты угрожали жителям полуострова расправой за инакомыслие, хотели загнать их в угол. Тогда крымчане обратились к России за братской помощью. Они воспользовались международным правом на волеизъявление.
Никто из киевских политиков не признаётся в продаже Крыма, сегодня они громче всех кричат про «аннексию», — напомнила депутат.
Крым вошёл в состав России после проведённого в марте 2014 года референдума. На нём 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Это произошло после госпереворота на Украине в феврале 2014 года, когда действующий глава государства Виктор Янукович вынужден был бежать из страны. Киев считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.