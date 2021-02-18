Поклонская объяснила, почему Киев отказался от Крыма

https://static.news.ru/photo/600df20c-71e4-11eb-9158-96000091f725_660.jpg Наталья Поклонская Фото: nv_poklonskaya/instagram.com

Украинские политики в 2014 году променяли Крым на возможность занять высокие государственные посты. Об этом заявила зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская в ответ на заявление экс-президента Украины Виктора Януковича о виновных в потере Крыма.

Бывший глава Украины назвал лидеров Евромайдана Александра Турчинова, Арсения Яценюка и Петра Порошенко виновными в войне в Донбассе и потере Крыма.

Эти товарищи променяли Крым, чтобы успеть занять высокие посты. Им тогда было не до Крыма, а некоторые даже бонусы в виде денежных купюр получили за молчаливое пыхтение и запугивание людей, проживающих в Крыму. А крымчане действовали в условиях необходимой обороны, воспринимая все угрозы, естественно, реально, — рассказала Поклонская РИА Новости.

Политик напомнила, что националисты угрожали жителям полуострова расправой за инакомыслие, хотели загнать их в угол. Тогда крымчане обратились к России за братской помощью. Они воспользовались международным правом на волеизъявление.

Никто из киевских политиков не признаётся в продаже Крыма, сегодня они громче всех кричат про «аннексию», — напомнила депутат.

Крым вошёл в состав России после проведённого в марте 2014 года референдума. На нём 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Это произошло после госпереворота на Украине в феврале 2014 года, когда действующий глава государства Виктор Янукович вынужден был бежать из страны. Киев считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Как писал NEWS.ru, Украина планирует достроить дамбу для того, чтобы не допустить подачу воды в Крым. В регионе высмеяли этот план.