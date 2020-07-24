24 июля вступил в силу закон, который упрощает получение гражданства Российской Федерации. Также на днях президент Путин подписал поправки в тот же закон «О гражданстве Российской Федерации». Оба законодательных акта преследуют одну и ту же цель, поэтому целесообразно рассмотреть их вместе.

Вкратце отметим, что предусматривают эти акты. Получателям российского гражданства не нужно будет отказываться от предыдущего подданства, равно как и подтверждать доход. Наличие общих детей с гражданином РФ ускоряет получение гражданства, теперь не требуется ждать три года. Ускоряется та же процедура для выпускников российских вузов. Быстрее будет оформляться гражданство для жителей Белоруссии, Украины, Молдавии и Казахстана. Есть и подвижки, которые облегчают жизнь людям без гражданства, точнее, возможности получить гражданство РФ.

Почему же сейчас возникла необходимость возвращаться к вышеописанному вопросу? Что изменилось в России, раз он вышел на первый план и приобрёл актуальность?

Первые десять лет независимой РФ гражданство предоставлялось крайне скупо. Установка шла на максимальное затягивание и затруднение его получения. Власти опасались массового наплыва русскоязычных беженцев из отделившихся республик бывшего СССР в нищую страну с массой иных проблем помимо устройства вновь прибывших.

Соответственно, русское население в размере до 25 миллионов человек было брошено на произвол судьбы. О нём не говорили, не вспоминали, и какой-то ясной и понятной программы по привлечению соотечественников на родину не существовало. Напротив, делалось всё, чтобы люди не могли получить гражданство в случае переезда в Российскую Федерацию. Если почитать семейные хроники, воспоминания, дневники и письма тех лет, написанные беженцами из Средней Азии и Казахстана, а также других республик и прибывших в Россию, то не знаешь, чему больше стоит поражаться: неожиданно открывшимся на них гонениям по месту былого проживания либо той зверской бесчувственности и враждебному безразличию, с которыми они были встречены на «родине». Чиновники всех рангов уклонялись от решения их проблем. Местные жители косились на них, как на непрошенных гостей, конкурентов и лишних ртов.

С начала 2000-х, когда социально-экономическая ситуация в России стала стабилизироваться и она начала проводить более активную политику как внутри страны, так и на постсоветском пространстве, отношение к предоставлению гражданства поменялось. Новые граждане перестали рассматриваться в качестве нахлебников и создателей проблем. Кроме того, в игру вступили геополитические факторы. Так, в ускоренном порядке гражданством РФ наделили жителей Южной Осетии и Абхазии, то есть непризнанных республик, которые пользовались поддержкой Кремля в противостоянии с Грузией. Было бы уж совсем неприлично, когда осетины и абхазцы получали гражданство «просто так», лишать таковой возможности так называемых русскоязычных, возвращающихся на землю предков.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Далее последовали следующие изменения, отражающие демографические реалии. В Россию устремились миллионы трудовых мигрантов из Таджикистана и Киргизии, затем Узбекистана, а ещё раньше — из Молдавии и с Украины. Хорошо известно из зарубежной практики, например, немецкой, с её «гастарбайтерами», что подобные временные работники на самом деле уже никогда не возвращаются на родину. Оттого во Франции проживают уже в третьем поколении миллионы выходцев из Чёрной Африки и Магриба, в Германии — из Турции, в Великобритании — из Индии, Пакистана, Вест-Индии и той же Африки. Люди приезжают на работу или учёбу, и они могут планировать что угодно, но жизнь складывается так, что они остаются в подавляющем большинстве случаев навсегда.

В Москве, являющейся центром притяжения для мигрантов, этническая ситуация изменилась коренным образом — и навсегда. То, что во дворах с раннего утра — начала подметания улиц и вывоза мусора — звучит нерусская речь, стало обыденной реальностью. А ведь я помню ещё времена, когда услышанное незнакомое слово заставляло оборачиваться как на нечто экзотическое, привлекающее внимание. Дети, играющие во дворах, тоже в большинстве своём дети мигрантов, правда, многие из них с младенчества говорят на русском.

Все эти люди, прибывшие в Россию и выбравшие её как свою вторую родину, рано или поздно сталкиваются с вопросом гражданства, без которого трудно решать любые повседневные вопросы: от работы и получения медицинской помощи до обучения детей и покупки жилья.

У правительства свои резоны. Демография России находится в таком отчаянном положении, что уже полтора десятка лет является предметом пристального внимания власти и лично президента. Уровень рождаемости у коренного населения таков, что давно уже не обеспечивает нормального воспроизводства. Иными словами, страна вымирает и стареет. И тут иммигранты с их традициями многодетности становятся палочкой-выручалочкой для решения и проблем рождаемости, и поставок рабочей силы.

Поэтому либерализация правил получения гражданства — совершенно естественная инициатива. Можно ожидать в дальнейшем новых шагов по упрощению этой процедуры. Реалии XXI века таковы, что страны борются за приток переселенцев. В отличие от Европы, в Россию не устремляются политические и иные беженцы. Едут в основном здоровые рабочие руки, нацеленные на максимально быстрое включение в местную экономику. Они не настроены митинговать, бунтовать, «качать права», требовать себе льгот и привилегий. Переселенцы желают быстрой интеграции в принимающее их общество, они легко переходят на русский язык, не селятся этническими анклавами, не образуют гетто. В этом заключается конкурентное преимущество России. Разумеется, к нам пока не едут высокообразованные обладатели сложных профессий. Но на них и нет спроса в отечественной экономике. Для работы в ЖКХ, на стройке или в торговле диплом университета не требуется.

Но говоря «а», необходимо сказать и «б» — помимо либерализации получения гражданства необходима программа по быстрому включению мигрантов в общественную жизнь, не только хозяйственную — больше языковых курсов, больше работы с диаспорами и т.д. А вот в этом направлении российские законодатели явно недорабатывают.