«Плохие» «Искандеры» были предлогом для антироссийской чистки?

Всё как бы началось с неосторожной фразы премьера Никола Пашиняна о том, что российские оперативно-тактические комплексы «Искандер» оказались неэффективными: ими стреляли, а они даже не взорвались. Мол, цели не были поражены. Притом, что Армения — единственная страна, которой удалось получить от России эти сверхсовременные носители. Собственно, эти обвинения стали продолжением и прежних ереванских стенаний о некоем несовершенстве поставленных за бесценок или в кредит российских вооружений. Но на этот раз Никол Пашинян просто перешёл «красную линию», поскольку речь шла о сверхсовременных средствах преодоления систем ПРО и поражения объектов, ими прикрываемых, о ракетных комплексах, являющихся одним из столпов современной российской оборонной стратегии.

Понятно, что такие заявления вызвали реальное удивление в Москве и даже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не посчитал нужным комментировать их по существу. Притом, что, по мнению российских военных, «Искандеры» вообще не вводились в действие.

Но так ли был наивен и безрассудно откровенен сам Пашинян? Фактически, как считается, речь шла не только и не столько о некоей неэффективности российских современных средств поражения, сколько о создании впечатления о широкой коррупции, которая-де разъедает армянские вооружённые силы, делая их небоеспособными.

Такой посыл нёс в себе попытку достижения сразу двух целей. С одной стороны, это был наезд на армию в целом, недовольную политикой Пашиняна и его попытками свалить на людей в погонах ответственность за плачевные итоги недавней войны в Карабахе. И одновременно есть версия, что премьер под этим предлогом готовил чистку офицерского корпуса, так или иначе связанного с Россией. Было ясно, что руководство армии не оставит без внимания странные заявления премьера и может дать таким образом повод для оргвыводов. Причём чистка могла быть масштабной. Как тут было не вспомнить об аресте Юрия Хачатурова, исполнявшего обязанности генсека ОДКБ.

Конечно, речь идёт о версии, которая, однако, позволяет объяснить некоторые совершенно необъяснимые с точки зрения здравого смысла действия и заявления Пашиняна. Но, видимо, такая трактовка его неадекватности имеет место и среди российских экспертов, которые внимательно отслеживают взаимоотношения премьера с тем же перенаселённым американским посольством в Ереване.

Никол Пашинян Асатур Есаянц/РИА Новости

Ну а дальше, оценив всю глубину пашиняновской интриги, руководство Генштаба и поставило вопрос о немедленной отставке премьера со всеми вытекающими для положения в стране последствиями. А Пашинян, что называется, пошёл по шерсть, а вернулся прямо-таки стриженым.

Москва спокойно реагирует на новое внутреннее обострение в этой закавказской стране, предпочитая сохранять нейтралитет и сознавая, что любая власть всё равно будет искать контактов с Кремлём. Никол Пашинян уже позвонил Владимиру Путину, который призвал все стороны к сдерживанию и соблюдению закона. Иными словами, в Москве с обычным спокойствием следят за интригами своего союзника по ОДКБ.

Самому же Пашиняну теперь остаётся разыгрывать карту угрозы серьёзного внутреннего конфликта, вплоть до гражданской войны, от которой только он-де, сохранив свой пост, сможет удержать страну.