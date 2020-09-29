Песков: вся информация об инциденте с Навальным общедоступна

https://static.news.ru/photo/0e67ce9a-0250-11eb-9aa9-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вся информация об инциденте с Алексеем Навальным, которой располагает Кремль, общедоступна.

По его словам, российский лидер не сообщал французскому коллеге Эммануэлю Макрону какие-либо новые данные о произошедшем с оппозиционером.

Мы совершенно транспарентно рассказывали об инциденте с Навальным — и мы в Кремле, и Министерство иностранных дел, и представители наших правоохранительных органов, и наши врачи, — отметил Песков.

Он добавил, что власти относятся к здоровью любого россиянина как к важнейшему приоритету.

Для нас здоровье любого россиянина является важнейшим приоритетом, — подчеркнул представитель Кремля.

Песков, комментируя новость о беседе канцлера ФРГ Ангелы Меркель с Навальным в Берлине, заявил, что Кремль относится к этому как к контактам главы правительства ФРГ «с бывшим пациентом больницы», передаёт ТАСС.

Навальный потерял сознание на борту самолёта Томск — Москва. Спустя два дня его отправили на лечение в клинику в Берлине. 2 сентября токсикологи бундесвера определили, что причиной внезапного ухудшения здоровья российского политика стало отравление ядом из группы «Новичок». Эти выводы подтвердили лаборатории Швеции и Франции.

7 сентября Навального вывели из искусственной комы и стали постепенно отключать от аппарата ИВЛ. 22 сентября оппозиционера выписали из немецкой клиники Charité. 27 сентября МИД Франции призвал Москву провести отрытое расследование произошедшего, писал NEWS.ru.