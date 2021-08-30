Песков сообщил о результате вакцинации Владимира Путина

Президент России Владимир Путин после вакцинации защищён от коронавируса достаточным количеством антител. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передаёт ТАСС.

Мы вас можем заверить, что президент активно работает и, действительно, вакцинация дала свой положительный эффект. Он обладает необходимым защитным уровнем антител, — рассказал Песков.

Ранее сам Владимир Путин рассказал о том, что антитела после прививки у него «держатся хорошо». Глава государства привился вакциной «Спутник V» минувшей весной и сообщил об этом в июне в ходе прямой линии. Президент рассказал, что после введения второго компонента вакцины у него наблюдалась повышенная температура до 37,2, которая появилась через 12 часов после вакцинации, но прошла какое-то время спустя.

За последние сутки в России выявлено 17 813 новых случаев коронавируса в 85 регионах страны. Около 7,7% инфицированных не имели характерных проявлений болезни. При этом 795 россиян скончались из-за осложнений COVID-19.