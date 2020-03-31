https://static.news.ru/photo/906a56a0-7354-11ea-88c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин регулярно проходит тесты на наличие коронавируса и у него всё нормально, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Заявление было сделано после новостей о том, что главврач больницы в Коммунарке заразился COVID-19. Путин посещал учреждение на прошлой неделе.

Он тестируется регулярно. Всё нормально, — сказал представитель Кремля.

По состоянию на 31 марта в России заражены 2337 человек. Жертвами нового типа коронавирусной инфекции, по последним данным, стали 18 человек. 121 пациенту удалось справиться с болезнью и выписаться из стационаров. Москва продолжает оставаться лидером по числу подхвативших коронавирусную инфекцию. В столице сейчас выявлено уже 387 новых случаев заболевания. Всего в мире COVID-19 заразились более 800 тысяч человек, более 38 тысяч умерли.

Как ранее писал NEWS.ru, у главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко диагностирован коронавирус. Состояние Проценко сейчас удовлетворительное, и сейчас он находится в Коммунарке под наблюдением своих коллег.