Песков отменил ежедневный брифинг после расследования Навального

https://static.news.ru/photo/75ace652-3ec9-11eb-a231-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отменил ежедневное общение с журналистами. Представители СМИ собирались задать ему вопросы о расследовании политика Алексея Навального о секретной группе убийц в ФСБ.

Брифинги должны были состояться 15 и 16 декабря по телефону — такие мероприятия представитель главы государства проводит каждый будний день, передаёт «Медуза».

Эту информацию подтвердила журналист CNN Кларисса Вард, аналогичное сообщение опубликовал сотрудник The Independent Оливер Кэролл.

Возможно, в свете нашего (CNN. — NEWS.ru) с Bellingcat расследования [об отравлении Навального] никого не шокирует, что ежедневный звонок с представителем Путина Дмитрием Песковым сегодня и завтра отменён, — написала Вард.

В Кремле объяснили отмену разговора подготовкой к большой пресс-конференции Владимира Путина, которая состоится 17 декабря в 12:00 по московскому времени.

Well blow me down with a feather. The Kremlin wonât be holding its daily press call today or tomorrow â in order to âprepareâ for Putinâs big press conference on Thursday. Absolutely nothing to do with those @navalny hit squad revelations.. — Oliver Carroll (@olliecarroll) December 15, 2020

Ранее Алексей Навальный рассказал, что за последние два года его несколько раз пытались убить группа сотрудников ФСБ. Он опубликовал имена и фотографии этих людей. По его словам, в ведомстве работает секретная группа, в которую входят врачи и химики. Они не только совершили несколько покушений на жизнь самого оппозиционера, но и один раз чуть не убили его жену Юлию.

По его словам, эти люди летали за ним во всех поездках по России. Некоторые передвигались на тех же самолётах, некоторые вылетали раньше. По версии политика, решение о его убийстве было принято после его объявления о намерении баллотироваться на пост президента в 2016 году.

Оппозиционер отметил, что расследование провела группа Bellingcat совместно с изданием Insider, а команда Навального подключилась к нему уже на финальном этапе.

Политик месяц находился на лечении в берлинской клинике Charité, куда был доставлен самолётом санавиации 22 августа. До этого он два дня был в омской больнице, будучи госпитализированным с экстренно приземлившегося пассажирского авиалайнера, направлявшегося из Томска в Москву. Больше двух недель оппозиционер провёл в коме, 23 сентября его выписали из клиники. Он отмечал, что останется в Германии до полного восстановления, так как опасается, что при возвращении в Россию может не получить квалифицированной помощи, а власти запретят ему снова покинуть страну.

Немецкие врачи определили, что на политика было совершено покушение с использованием вещества из группы «Новичок». Международное сообщество потребовало у России расследовать случившееся. Однако уголовное дело по факту случившегося российские правоохранительные органы возбуждать не стали, писал NEWS.ru.