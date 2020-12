Песков отменил ежедневный брифинг после расследования Навального

Брифинги должны были состояться 15 и 16 декабря по телефону — такие мероприятия представитель главы государства проводит каждый будний день, передаёт «Медуза».

Эту информацию подтвердила журналист CNN Кларисса Вард, аналогичное сообщение опубликовал сотрудник The Independent Оливер Кэролл.

В Кремле объяснили отмену разговора подготовкой к большой пресс-конференции Владимира Путина, которая состоится 17 декабря в 12:00 по московскому времени.