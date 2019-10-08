https://static.news.ru/photo/f23fa44a-e9c8-11e9-8a90-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Сергей Булкин/News.ru

Евросоюзу и НАТО следует пересмотреть тональность отношений с Россией, которая предполагает диалог с позиции силы. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков.

Это порочная и обманная практика, подчеркнул он, выступая на международной конференции «Европейская безопасность: отойти от края пропасти» в Минске.

Никакого диалога вменяемого у нас с НАТО нет, — отметил Пушков, слова которого приводит РИА Новости .

По его словам, из-за деструктивной позиции Североатлантического альянса двусторонний диалог «не имеет позитивного воздействия на ситуацию».

При этом, указал сенатор, «ЕС, который копирует НАТО в этом отношении, также делает серьёзную ошибку», выступая за сохранение антироссийских санкций. Это недальновидная и бессмысленная политика, уверен Пушков. Он высказал мнение, что «пятилетняя политика давления на РФ, не дающая результатов, должна быть пересмотрена».

Между тем, как писал News.ru, ранее Пушков счёл Европу готовой к идее отмены антироссийских санкций. Этому предшествовало предложение четырёх парламентских партий Германии начать постепенное ослабление экономических ограничений.