Патрушев назвал СССР главной целью бомбардировок Хиросимы и Нагасаки

https://static.news.ru/photo/425e7684-d72d-11ea-a524-fa163e074e61_660.jpg Фото: Keystone Pictures Agency/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Соединённые Штаты сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки в 1945 году с целью запугать Советский Союз и другие страны. Произошедшее нельзя оправдать военными действиями.

Жертвы японцев нельзя оправдать военными действиями. Применив единственный раз в истории человечества военный атом, США преследовали главную цель — запугать Советский Союз и другие страны наличием у них нового и столь мощного оружия массового поражения, — сказал Патрушев в интервью «Российской газете».

По мнению секретаря Совбеза РФ, в данном случае действия американцев «мало чем отличались от преступлений самой милитаристской Японии». В итоге погибли тысячи мирных граждан. Патрушев призвал постоянно помнить об уроках этой трагедии, чтобы не допустить её повторения.

Заметным проявлением ответственного подхода к будущему человечества стало бы также осознание неправоты теми американскими политиками, которые сегодня подталкивают Токио к наращиванию военного потенциала, — добавил Патрушев.

Американский бомбардировщик сбросил на Хиросиму атомную бомбу утром 6 августа 1945 года. 90% зданий города было разрушено. Взрывом убило от 70 до 100 тысяч человек, более 300 тысяч умерли впоследствии от лучевой болезни, ожогов и ранений. Три дня спустя, 9 августа, вторая атомная бомба была сброшена на город Нагасаки. Общее количество погибших от взрыва составило от 60 до 80 тысяч человек, в целом количество жертв оценивается в 175 с лишним тысяч человек. Город был стёрт с лица земли.

Поводом для бомбардировок стал отказ Японии от безоговорочной капитуляции. Такой ультиматум ей выдвинули союзники в конце июля. Решение об использовании ядерного оружия принимал 33-й президент США Гарри Трумэн.

Ранее NEWS.ru писал, что в Хиросиме к 2022 году намерены снести два здания, переживших атомную бомбардировку. Решение, несмотря на протест общественности, приняла администрация префектуры.