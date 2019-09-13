https://static.news.ru/photo/3c2b622e-d55b-11e9-a225-fa163e074e61_660.jpg Олег Смоленков Фото: RTVI

Телеканал RTVI опубликовал фото предполагаемого шпиона Олега Смоленкова, которого называют тайным информатором США. Судя по снимку, он предназначался для документов. Когда была сделана фотография и в каком возрасте, не уточняется.

Сотрудникам телеканала удалось пообщаться с бывшим мужем супруги Смоленкова. По его словам, в 2017 году она обманом вывезла их общего сына Ивана в Черногорию, заручившись его письменным согласием. Спустя два месяца отдыха, мальчик так и не вернулся в Россию. В настоящее время он находится в США. Сергей Агафонов — так зовут отца ребёнка, рассказал, что обратился в полицию. По факту исчезновения несовершеннолетнего было возбуждено уголовное дело, которое продолжается до сих пор.

Об агенте США Смоленкове стало известно 9 сентября, когда CNN сообщил, что власти Штатов тайно вывезли его из России. По некоторым данным, он работал в администрации президента и якобы имел доступ к ценной информации.

Однако, как писал News.ru, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что у предполагаемого шпиона имелись какие-либо связи со спецслужбами. Представитель Кремля уточнил, что Смоленков был рядовым сотрудником администрации главы государства и не относился к категории высоких или высших должностных лиц.