Угроза китайского коронавируса не отвадила внесистемную оппозицию от желания проведения марша, который её представители традиционно приурочивают к очередной годовщине гибели Бориса Немцова.

Весьма характерно, что на этот раз столичные власти, к которым обратились инициаторы массового прохода по улицам Москвы, не стали тянуть резину. И, по словам видного внесистемщика Ильи Яшина, согласовали маршрут, который пройдет от Пушкинской площади по Страстному бульвару и дальше до проспекта Академика Сахарова, играющего ныне роль столичного Гайд-парка. Показательно, что на это раз, судя по всему, и оппозиционеры не настаивали на массовой прогулке до места убийства бывшего вице-премьера, до Чугунного моста, который они настоятельно требуют переименовать в Немцов-мост. Скорее всего, там с цветами появится небольшая делегация избранных «борцов с режимом», которая и соберёт все западные телекомпании.

Причины такого компромисса власти и внесистемной оппозиции лежат на поверхности. Понятно, что в период обсуждения, а потом и вынесения на всеобщее голосование поправок к ныне действующей Конституции не время затевать затяжные споры с оппозицией, и давать ей повод нагнетать страсти и лишний раз выставлять себя жертвой «авторитарного режима», нарушающего, дескать, положения Основного закона о свободе собраний. В то же время начатый президентом процесс в идеале должен консолидировать общество, а потому в столичном правительстве прекрасно отдавали себе отчёт в том, что сейчас особенно не стоит идти на обострение пусть даже и с самыми отвязными политическими противниками. К тому же все понимали, что жёсткие меры, принятые в августе против участников несанкционированных выступлений, негативно отразились и на авторитете мэра Сергея Собянина, поскольку именно его пытались выставить инициатором таких методов: мол, недаром публично хвалил силовиков за своевременные действия. На этот раз столичная мэрия достаточно быстро согласовала марш, не дав оппозиции времени попиариться на своих «страданиях».

Что касается самих внесистемщиков, то и не в их интересах было ныне закатывать истерики по поводу того, что их, к примеру, не пускают на Тверскую или к Кремлю, как это любил делать Алексей Навальный. Ясно ведь, что 29 февраля тень Немцова будет делом явно вторичным. И главной целью прохода станет демонстрация неприятия предложенных конституционных поправок. Именно в этом и будет состоять весь пафос мероприятия, обличающего якобы узурпацию Путиным власти и уничтожение, в частности муниципального самоуправления. Впрочем, нельзя исключать, что, получив разрешение на марш, некоторые активисты могут пойти на провоцирование правоохранителей. Ведь они до сих пор уверены, что самоутвердиться можно только скандалом и насилием.

Словом, конец зимы обещает быть непростым для столицы. Остаётся только надеяться, что все стороны выполнят свои обязательства. И марш не завершится несанкционированными «массовыми прогулками» в других знаковых частях города. Как говорится, давайте все вместе уважать Конституцию, к принятию которой приложил свою руку и Борис Немцов.