«Операция не будет длительной»: Анатолий Куликов о действиях армии РФ

Рано утром 24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, объявив о проведении специальной военной операции на Украине. Российские войска начали поражать военную инфраструктуру. NEWS.ru спросил у генерала армии Анатолия Куликова — бывшего главы МВД России и экс-зампреда правительства, как он оценивает эту операцию и как долго, по его мнению, она продлится.

— Как военный оцените действия России в ходе операции?

— С точки зрения военно-технической операция подготовлена и пока проводится очень грамотно. Президент объявил, что мы не ставим задачи уничтожения всей инфраструктуры Украины, захвата, оккупации, он ставил задачу по освобождение Донбасса. Понятно, что теперь будем выходить на административные границы [частично признанных ЛНР и ДНР] 2014 года.

Что касается применения в глубине (Украины. — NEWS.ru), это тоже предусматривает любой замысел проведения операции с целью уничтожения средств поражения, позиционных районных ракет, артиллерии на огневых позициях, авиации на аэродромах. Выполняется успешно, судя по докладам, я вот у телевизора сижу, смотрю.

— А в чём вы видите ошибки?

Единственное, хотелось бы, чтобы кто-то из представителей Генерального штаба мог каждый час информировать население. С точки зрения подготовки тоже было всё так, как и положено готовить. Выдающуюся роль сыграл открытый Совет безопасности, это он поднял до 80% понимание людей о необходимости освобождения Донбасса. Хорошо прошла подготовка, президент замечательно разъяснил. Сегодня он обратился в том числе к украинским военнослужащим, которые уже начали выполнять его рекомендации, покидать свои подразделения, уходить домой, просят гуманитарные коридоры открыть им.

Сергей Булкин/NEWS.ru

— Сколько ещё продлится операция, по вашим расчётам?

— Я думаю, она не будет длительной. Останутся кое-где наши, в том числе в Донецке, но она не будет длиться месяцами. Это во многом зависит от политической власти в самом Киеве. Зеленский уже обращается к нашим, просит не стрелять в украинцев.

В общем, я не думаю, что эта операция продлится очень долго, судя по тому, что происходит, и цель будет достигнута. Украина должна остаться дружественным нам государством, по крайней мере нейтральным на всё оставшееся время своего существования.

— Вас привлекали к консультациям перед началом операции?

— Да зачем, сегодня там находятся генералы и офицеры, которые прошли великолепную боевую школу и на Кавказе, и в Сирии. Там нет необходимости привлекать, и так всё понятно.

— Говорю как гражданин России: страшно. Можно ли спрогнозировать реакцию США? Может ли она быть жёстче, чем рассчитывала Россия?

— Кроме санкций ничего не будет, потому что они прекрасно понимают: где-то у их берегов лежит не одна атомная субмарина, не обнаруженная никем. Если хоть одна ракета упадёт... Путин же сегодня сказал: «Не вздумайте даже думать об этом». Ответ будет непредсказуемый для вас. Этого достаточно.