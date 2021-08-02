Операция «Грудинин» играется вдолгую

Вступление «клубничного короля» в компартию — развитие ситуации по известному сценарию. Вот и в Верховном суде коммунисты спешат обжаловать его исключение из предвыборного списка. Но обо всём по порядку.

Похоже, что если бы не скандал с исключением Павла Грудинина из предвыборных списков КПРФ, то вся национальная повестка так или иначе была бы поглощена событиями далёкой токийской Олимпиады. Однако скандал с вычёркиванием «клубничного короля» уже после того, как список был предварительно одобрен Центризбиркомом, неожиданно вернул на «первые полосы» отошедшую на третий план парламентскую предвыборную кампанию.

Более того, импульс получила и вся партия Геннадия Зюганова, которая, даже если верить результатам вполне нейтральных опросов, на несколько пунктов повысила свой рейтинг. Словом, ещё пару недель назад над компартией иронизировали по поводу Грудинина: мол, согласовал ли осторожный Зюганов его кандидатуру в Кремле? Теперь многим ситуация вокруг спонсора компартии видится продуманной комбинацией «думского старца». А сам Зюганов выглядит просто несгибаемым нонконформистом, а не жалким соглашателем.

Лидер КПРФ явно заранее согласовал с Грудининым предполагаемые дальнейшие совместные действия после запланированного скандальчика с исключением предпринимателя из списка, утверждённого съездом. Теперь дело перейдёт на рассмотрение Верховного суда, который, по известной традиции, торопиться не будет. И вердикт вынесет, дай бог, уже к концу сентября — началу октября, когда новые депутаты будут спешить знакомиться со зданием на Охотном Ряду. А потом, видимо, после отрицательного для КПРФ решения Верховного суда Грудинин обратится в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Павел Грудинин kprf/vk.com

Тем более что он всё ещё человек состоятельный, а потому получит в Европе первоклассную адвокатскую поддержку. И всё это время, а рассмотрение может затянуться на пару лет, Грудинин будет способен создавать информационные поводы для красочных картинок гонения властями истинных защитников трудящихся. Словом, дело явно не закончится с его запоздалым удалением из списка. Пока же сам Грудинин изъявил желание написать, наконец, заявление о вступлении в КПРФ, сравнив при этом свой поступок с решениями солдат в 1941 году: мол, если погибну, считайте меня коммунистом.

С одной стороны, такой демарш должен усилить его связку с партией и, соответственно, эффект от дальнейшего розыгрыша ситуации. С другой, приём Грудинина уже не вызовет брожения в среде потенциальных наследников Зюганова, поскольку на фоне всех событий он уже не станет преемником. Притом что и сам Геннадий Андреевич на днях перечислил такое количество возможных политических наследников, что всем стало в очередной раз ясно: в запас он не собирается. Во всяком случае по своей доброй воле. И спонсор Грудинин «внутри партии» только усилит его позиции.

Московский первый коммунист Валерий Рашкин также заявил, что и его готовятся исключить из предвыборных списков. Но такой пиар надо заслужить. А одних антипрививочных акций для этого явно недостаточно. Возникает естественный вопрос, а в чём сверхзадача всей этой игры с долговременным выстраиванием Грудинину имиджа многолетнего преследуемого страдальца? Вариантов может быть множество в зависимости от ситуации в стране. В частности, положительный вердикт того же ЕСПЧ может подоспеть к моменту ожидаемого всеми аналитиками трансфера. И фигура Грудинина пригодится для серьёзного розыгрыша. А в случае избрания в Госдуму он так и затерялся бы среди других говорливых персонажей.