Омский врач назвал вероятные причины состояния Навального

https://static.news.ru/photo/079d4ee6-091c-11eb-8956-fa163e074e61_660.jpg Алексей Навальный Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Причинами состояния Алексея Навального могли стать несоблюдение диеты или употребление алкоголя. Такое заявление сделал главный токсиколог Сибирского федерального округа и Омской области, доктор медицинских наук, заведующий отделением Омской городской больницы Скорой медицинской помощи № 1 Александр Сабаев.

Причин может быть несколько. Это и фактор алиментарный, то есть факторы питания и факторы возможного употребления алкогольных напитков. Это фактор несоблюдения диеты, либо ведение каких-то диет. Основные причины, как правило, именно эти. Но то, что метаболические нарушения были, это подтверждено лабораторными тестами, — отметил Сабаев в беседе с РИА Новости.

Он пояснил, что вероятно, резкие колебания сахара в крови у пациента спровоцировала дисфункция поджелудочной железы.

К концу пребывания пациента в клинике, к 44-му часу, нам удалось стабилизировать уровень сахара в крови — 3,3-5,5 в этом диапазоне. Больше сахар резких колебаний не имел, — уточнил врач.

Навального госпитализировали в Омске 20 августа после того, как ему стало плохо в самолёте. Омские врачи считают основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Позже в Берлине заявили, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ «Новичок».

Ранее NEWS.ru сообщал, что российский посол в Германии Сергей Нечаев указал на некоторые нелогичные моменты в инциденте с Навальным. Так, Берлин настаивает, что Навального отравили «крайне токсичным» веществом из группы «Новичок», но при этом никто, кроме блогера, не пострадал. Даже люди из непосредственного окружения оппозиционера, которые касались «отравленных» бутылок хотя бы для того, чтобы переправить их для анализа в Германию.