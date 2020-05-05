Новый президент Абхазии отправился с визитом в Россию

Президент Абхазии Аслан Бжания вылетел в Москву. В российскую столицу от отправился с рабочим визитом.
В поездке его сопровождают вице-премьер и министр экономики Кристина Озган, а также вице-премьер и министр финансов Владимир Делба,
В Москве у Бжании запланирован ряд встреч. Однако с кем именно и в каком формате состоятся контакты, не уточняется.
Политик победил на президентских выборах 22 марта, набрав 56,5% голосов избирателей. 23 апреля он вступил в должность. Как писал NEWS.ru, российский лидер Владимир Путин подтвердил свою готовность сотрудничать с новым руководителем республики.
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