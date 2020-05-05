Новый президент Абхазии отправился с визитом в Россию

https://static.news.ru/photo/09f353a2-8ee7-11ea-8f0f-fa163e074e61_660.jpg Аслан Бжания Фото: presidentofabkhazia.org

Президент Абхазии Аслан Бжания вылетел в Москву. В российскую столицу от отправился с рабочим визитом.

В поездке его сопровождают вице-премьер и министр экономики Кристина Озган, а также вице-премьер и министр финансов Владимир Делба, передаёт ТАСС со ссылкой на администрацию главы государства.

В Москве у Бжании запланирован ряд встреч. Однако с кем именно и в каком формате состоятся контакты, не уточняется.

Политик победил на президентских выборах 22 марта, набрав 56,5% голосов избирателей. 23 апреля он вступил в должность. Как писал NEWS.ru, российский лидер Владимир Путин подтвердил свою готовность сотрудничать с новым руководителем республики.