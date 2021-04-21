«Никакого мечтательства»: Кремль оценил заявленные Путиным меры

https://static.news.ru/photo/34731ad4-a2a2-11eb-b446-96000091f725_660.jpg Фото: Владимир Гердо/ТАСС

«Никакого мечтательства» в послании главы РФ Владимира Путина Федеральному собранию нет, заявил пресс-секретарь лидера Дмитрий Песков.

Безусловно. Во-первых, это всё не с потолка берётся. Вот я когда сказал, что это плод коллективного труда и проработки во многом также с Министерством финансов, потому что все эти инициативы тщательно прорабатываются и, разумеется, не допускается ситуация, когда какие-то инициативы могли бы привести к разбалансировке бюджета. Об этом не может быть и речи, — рассказал представитель Кремля в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Он также сообщил, что президенту передали предложение украинского коллеги Владимира Зеленского провести переговоры в Донбассе. Песков отметил, что для подобных встреч должны быть предпосылки. Пресс-секретарь лидера добавил, что Москва делает всё возможное для урегулирования ситуации в Донбассе.

Говоря о состоянии Путина после введения второго компонента российской вакцины против нового коронавируса, Песков заявил, что он чувствует себя хорошо.

Путин 21 апреля в 17-й раз выступил с посланием Федеральному собранию. Мероприятие прошло в Центральном выставочном зале «Манеж». Главной темой выступления стали внутренние вопросы. Её глава государства обозначил в начале своей речи.

Ранее сообщалось, что все траты на озвученные президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию инициативы просчитаны, на их реализацию понадобится около 400 млрд рублей за два года.