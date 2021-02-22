Немецкого дипломата в ООН призвали «не темнить» насчёт доступа в Крым

https://static.news.ru/photo/f7bb4e06-7649-11eb-adbc-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский призвал немецкого коллегу Кристофа Хойсгена, заявившего об отсутствии у независимых наблюдателей доступа в Крым, «не темнить».

На заседании ГА ООН 23 февраля некоторые представители Запада опять обвиняли Россию в «незаконной оккупации Крыма». Постпред ФРГ при ООН Кристоф Хойсген указал, что Москва не предоставляет доступ на полуостров независимым миссиям и наблюдателям, чтобы те проверили там ситуацию с правами человека.

На его выступление ответил Дмитрий Полянский, сообщает РИА Новости.

Спросите у ваших соотечественников, в том числе из бундестага, которые регулярно в Крыму бывают. Лично вас, кстати, и мы, и крымчане в Крым приглашали. Может быть, вы просто поиздержались и намекаете, чтобы мы вам билет купили? Так скажите прямо, зачем темнить, — отреагировал дипломат.

Он добавил, что «гораздо проще распространять небылицы про ужасы в якобы оккупированном Крыму». Правду узнать просто, и это ежегодно делают около миллиона украинцев, отдыхающие на полуострове и оставляющие отклики в соцсетях.

Ранее NEWS.ru сообщал, что представители властей США, постоянно заявляющие о милитаризации Крыма, ведут себя как зомби. Так глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов отреагировал на выступление и. о. постпреда США при ООН Ричарда Миллса. Американский дипломат вновь заявил, что российская милитаризация Крыма представляет угрозу «общей безопасности».