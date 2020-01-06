https://static.news.ru/photo/5b3e7cca-3111-11ea-bad3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Совбез ООН не обсуждал эскалацию конфликта между США и Ираном и вряд ли выработает единое заявление по факту убийства иранского генерала Касема Сулеймани, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Мы не обсуждали это, особенно сегодня. И вы прекрасно понимаете, что перспективы такого заявления нулевые, — цитирует постпреда ТАСС.

Глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции Сулеймани был убит 3 января в ходе спецоперации США во время ракетного обстрела аэропорта Багдада. В Госдепартаменте заявили, что Сулеймани уничтожен по распоряжению президента Дональда Трампа с целью предотвращения атак со стороны Ирана. По данным ведомства, генерал «активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих».

Как ранее писал NEWS.ru, правительство США отказало в визе для поездки на заседание Совета Безопасности ООН главе Министерства иностранных дел Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу.